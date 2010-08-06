Держспоживстандарт ефективніше контролюватиме рекламу

Держспоживстандарт України має намір укласти угоду з Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення для ефективнішого контролю реклами.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Як зазначено у проекті угоди, метою співпраці є впровадження більш дієвого контролю щодо виконання вимог законів України «Про рекламу», «Про захист прав споживачів» та «Про телебачення і радіомовлення».

Основним напрямами співробітництва будуть: взаємодія у сфері контрольно-регуляторної діяльності, розвиток нормативно-правової бази, інформаційно-роз’яснювальна робота.

Планують, що під час співпраці сторони реалізовуватимуть заходи „практичного, інформаційного та профілактичного характеру” щодо недопущення порушень чинного законодавства у сфері реклами, захисту прав споживачів, телебачення і радіомовлення.

Для цього проводитимуть спільні профілактично-роз’яснювальні заходи; взаємодопомога в методичному забезпеченні роботи; міжвідомче використання моніторингового центру Національної ради шляхом залучення фахівців Держспоживстандарту до роботи з виявлення відповідних порушень. Планується, що Національна рада здійснюватиме моніторинг реклами та двічі на місяць ознайомлюватиме представників Держспоживстандарту з його результатами.

Також сторони хочуть розробити механізми виявлення порушень та притягнення до передбаченої законодавством відповідальності рекламодавців, розповсюджувачів реклами і осіб, які реалізують продукцію на відстані, у випадку порушення ними законодавства; обмінюватися інформацією, необхідними матеріалами та документами, що мають значення для співробітництва.