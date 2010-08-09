Фрукти в липні подорожчали на 4,4%

Ціни на фрукти в липні ц.р. до липня 2009 року зросли на 4,4% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року зросли на 1,9%).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

На овочі ціни зросли на 3,4% (у січні-липні ц.р. до січня-липня 2009 року – зросли на 9,9%), зокрема на картоплю – на 13,8% (на 4,7%). На цукор - зросли на 50,5% (на 82,4%), кондитерські вироби цукристі - на 21,6% (24,2%).