Американські експерти не знайшли дефектів в автомобілях Toyota

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) відзвітувала перед Конгресом про перші результати попереднього розслідування причин раптового прискорення автомобілів Toyota, в результаті якого під відкликання потрапили понад 10 мільйонів машин.

Як пише Detnews.com, експерти визнали, що поки так і не знайшли ніяких дефектів у машинах японського бренду, які могли б послужити причиною аварії.

Раніше повідомлялося, що раптове прискорення машин Toyota могло бути викликане або несправністю електронної педалі газу, яка встановлюється на багато моделей японської марки, або залипанням самої педалі через невдалу форму підлогових килимків. Проте експерти NHTSA відзначили, що в половині вивчених ними випадків неконтрольованого прискорення автомобілів Toyota винними в аварійній ситуації виявлялися самі водії - вони плутали педалі гальма й газу.

Після аналізу даних із "чорних ящиків" 58 автомобілів Toyota, що потрапили в аварії, виявилося, що в 35 випадках водії взагалі не торкались педалі гальма, але при цьому щосили тиснули на акселератор. У дев`яти випадках педаль гальма була задіяна надто пізно. Одна аварія сталася через застряглу педаль газу, а ще в одному випадку водій тиснув відразу на дві педалі - й на гальмо, й на акселератор.

Ці висновки, фактично, співпадають із заявами представників «Тойоти» про те, що їхнє внутрішнє розслідування не виявило ніяких дефектів у конструкції електронних педалей газу, нагадує Лента.ру. Проте саме несправність акселератора стала формальною причиною відкликання понад 10 мільйонів автомобілів Toyota, а також приводом для штрафу в 16,4 мільйона доларів, який японська компанія була вимушена заплатити за невчасне реагування на наявність проблеми, потенційно небезпечної для життя водіїв.

Тим часом, NHTSA має намір продовжити детальніше вивчення причин мимовільного прискорення автомобілів: зараз експерти агентства спільно з інженерами NASA проводять тести з впливу електромагнітних хвиль на роботу електронних педалей газу Toyota.