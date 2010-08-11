Тігіпко хоче збільшити стаж роботи для одержання мінімальної пенсії

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що потрібно збільшити термін стажу, необхідний для виходу на пенсію, який на сьогоднішній день становить 5 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу для журналістів.

Він зазначив, що це непопулярний захід, проте його необхідно вводити разом з іншими непопулярними заходами для того, щоб реформувати пенсійну систему України і нормалізувати ситуацію в Пенсійному фонді.

«Буде, швидше за все, поступово підвищуватися пенсійний вік для жінок. Я вважаю, що ми обов`язково маємо ввести певне обмеження на максимальні пенсії, що зараз нараховуються. Я не знаю, що ще увійде до таких заходів, але думаю, що нам доведеться переглянути таку норму, коли людина пропрацювала 5 років і може розраховувати на мінімальну пенсію. Я вважаю, що це не дуже правильно. 5 років – це дуже мало для одержання мінімальної пенсії», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, Україна взяла зобов`язання перед Міжнародним валютним фондом поступово підвищити пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років. Про це йдеться в меморандумі української влади Міжнародному валютному фонду. Як зазначається в документі, з метою вирішення структурних проблем у наявній пенсійній системі, зменшення дефіциту Пенсійного фонду керівництво держави зобов`язується у вересні подати до Верховної Ради проект закону, ухвалення якого, зокрема, передбачатиме поступове збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років – на 6 місяців щорічно, починаючи з 2010 року.