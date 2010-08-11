На Сумщині підписали меморандум про непідвищення цін на хліб

В Сумській області підписано Меморандум про запобігання підвищенню цін на хліб та хлібобулочні вироби в регіоні.

Цим документом закріплено домовленості між облдержадміністрацією, Інспекцією з контролю за цінами в Сумській області, Сумським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України, виробниками зерна, борошна, хліба, хлібобулочних виробів та суб’єктами оптово-роздрібної торгівлі про стабільні ціни на хліб та хлібобулочні вироби, повідомили УНІАН у прес-службі Сумської ОДА.

"Перш за все, ми зробили все можливе, аби забезпечити область зерном. На сьогодні вдалося сформувати регіональний запас зерна. Тепер пріоритетне завдання для влади - попередити спекулятивні поштовхи щодо формування цінової політики, зафіксувавши ціни на хліб і хлібобулочні вироби, та не допустити їх зростання", - сказав заступник голови ОДА Сергій СЛИЗЬКИЙ.

Присутні на церемонії підписання Меморандуму виробники зерна, борошна, хліба та суб’єкти оптово-роздрібної торгівлі підтримали ініціативу адміністрації документально зафіксувати домовленості про запобігання підвищенню цін. За їх словами, лише на засадах партнерства бізнесу та влади можна не допустити сезонного підвищення оптово-відпускних та роздрібних цін на борошно, хліб і хлібобулочні вироби, стабілізувати цінову ситуацію на споживчому ринку та забезпечити населення соціально значущими продовольчими товарами за доступними цінами.