У Дніпропетровську хліб дорожчати не буде

Дніпропетровська область забезпечена зерном повною мірою, в самому Дніпропетровську хліб дорожчати не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на прес-конференції директор Департаменту споживацького ринку і сфери послуг Дніпропетровської міської ради Олександр ДОРОШЕНКО.

"Хліб не подорожчає. Це я вам заявляю з усією відповідальністю. Дніпропетровська область забезпечена зерном повною мірою. Зернових нам вистачить не тільки для забезпечення внутрішнього ринку, але й для продажу на ринки зовнішні. Чутки про те, що хлібобулочні вироби коштуватимуть на порядок вище, викликані новинами про появу конкурентів в інших країнах. Це неправда. Я ще раз запевняю - ціни не зростуть. А проблем ані з білим, ані з житнім хлібом не буде", - запевнив О.ДОРОШЕНКО.

За його словами, на нараді в облдержадміністрації було вирішено в кожному районі області закупити по достатньо низькій ціні зерно, яке згодом буде надане хлібозаводам.

О.ДОРОШЕНКО зазначив, що буде закуплено не менш як 10 тис. тонн зерна вищої якості за пільговими цінами.