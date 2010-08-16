На Київщині забракували 44% перевіреної продукції

Впродовж липня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили продукцію на загальну суму понад 4 млн. 772 тис. грн. під час виробництва, зберігання та гуртової торгівлі. Вимогам нормативної документації не відповідала продукція на суму понад 2 млн. 92 тис. грн. (43,8%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, загалом провели 28 перевірок якості продукції. З них 14 – планових, 14 – позапланових (1 – повторна) перевірок.

Продукцію забракували через невідповідність за органолептичними показниками (смаком та запахом), фізико-хімічними показниками (завищена волога, сіль, використання недозволених рецептурою інгредієнтів). Окрім цього, продукція була незадовільно промаркована (відсутній склад продукту, дата виготовлення, інформація про умови зберігання та використання продукції, адреса виробника тощо). Основними причинами встановлених порушень була незадовільна організація приймального контролю та контролю за станом технологічного обладнання і порушення технологічної дисципліни на виробництві.

За результатами перевірок протягом липня 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» видали приписи про усунення порушень 14 суб`єктам господарської діяльності Київщини, 7 приписів про заборону реалізації всієї продукції, 12 – про заборону реалізації нестандартних партій продукції. Сума господарських штрафів за реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД, сягала 506 тис. 825 грн. До адміністративної відповідальності було притягнуто 10 посадових осіб та оштрафовано їх на 2 тис. 788 грн.