Моніторинг цін на продукти харчування

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, 20 серпня 2010 року порівняно з 10 серпня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку України характеризувалася підвищенням цін на хліб.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики.

Зокрема, середні рівні цін по Україні зросли на: хліб з борошна І сорту - 0,3% (з 3,58 до 3,59 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний - 0,3% (з 3,52 до 3,53 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту - 0,2% (з 4,37 до 4,38 грн. за 1 кг); борошно вищого сорту – 0,7% (з 3,07 до 3,09 грн. за 1 кг). Подорожчала також вермішель – на 0,2% (з 4,72 до 4,73 грн. за 1 кг) та крупа гречана – 4,9% (з 9,21 до 9,66 грн. за 1 кг).

Повідомляють, що знизилися ціни на рис - 0,1% (з 8,41 до 8,40 грн. за 1 кг); не змінилися на крупу манну і становлять 3,70 грн. за 1 кілограм.

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: молоко - 0,4% (з 5,47 до 5,49 грн. за 1 л), сметану – 0,3% (з 15,18 до 15,22 грн. за 1 кг), масло вершкове – 0,2% (з 45,03 до 45,13 грн. за 1 кг), яловичину – 0,7% (з 36,56 до 36,80 грн. за 1 кг), свинину – 0,3% (з 39,67 до 39,80 грн. за 1 кг); сало – 0,3% (з 18,49 до 18,54 грн. за 1 кг).

Знизилися ціни на: ковбаси варені І сорту на 0,1% (з 28,35 до 28,33 грн. за 1 кг) птицю (кури) – 0,2% (з 18,52 до 18,49 грн. за 1 кг), яйця (курячі) – 0,2% (з 4,18 до 4,17 грн. за 1 десяток).

На цукор впродовж другої декади серпня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 8,67 до 8,70 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін підвищився на 0,1% (з 10,88 до 10,89 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на капусту - 3,3% (з 2,69 до 2,78 грн. за 1 кг). Знизились ціни на картоплю - 1,7% (з 3,52 до 3,46 грн. за 1 кг) та моркву - 4,1% (з 4,82 до 4,62 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб житньо-пшеничний, вермішель, ковбаси варені І сорту, олію соняшникову, яловичину, сало, яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: рис, молоко, сметану, масло вершкове, свинину, птицю (кури), картоплю та моркву.