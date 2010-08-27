На Донеччині середня пенсія зросла на 13%
13:32, 27 серпня 2010Права споживачів
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У Донецькій області в липні цього року середня пенсія зросла на 13%, в порівнянні з аналогічним торішнім показником, і досягла 1320 грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник Головного управління статистики в Донецькій області Олег ЗЕЛЕНИЙ.
За його словами, протягом півріччя (з січня 2010 р.) середня пенсія зросла на 6,3%, або на 79 грн. Причому 87% цього приросту доводиться на другий квартал, коли був прийнятий держбюджет на 2010 рік, що дозволило виконувати законодавство про підвищення соціальних стандартів.
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