На Хмельниччині з харчовим отруєння госпіталізовано 44 особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 30-31 серпня до інфекційних відділень Хмельницької обласної та Городоцької центральної районної лікарень з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 44 особи, в тому числі 7 дітей, які 28-29 серпня були на весіллі у кафе-барі в м. Городок. Всього на весіллі перебувало 110 осіб.

Стан госпіталізованих - середнього ступеню важкості.

Фахівцями районної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів. Причина захворювання встановлюється.