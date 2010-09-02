Кабмін відмовиться від стримування цін на соціальні сорти хліба

Найближчим часом уряд відмовиться від стримування цін на соціальні сорти хліба, що призведе до їх подорожчання на 15-20%.

Такого висновку дійшов тижневик «Коментарі:», проаналізувавши проект постанови Кабінету міністрів України «Про деякі питання ціноутворення на окремі соціально значимі продовольчі товари».

Як пишуть «Коментарі:», документом передбачається відразу кілька «хлібних» нововведень. По-перше, це скасування обмеження граничного рівня рентабельності пекарів при виробництві хліба масових сортів. Замість нього діятиме новий Порядок декларування зміни оптово6відпускних цін на продовольчі товари, що передбачає розмір загальної торговельної надбавки на хліб у 15% до оптової ціни виробника.

По-друге, коригується саме поняття «соціального» хліба. Якщо раніше в деяких нормативних актах про цінове регулювання рівня торговельних надбавок слова «хліб» і «масові сорти хліба» використовувалися упереміш, то тепер цю нестиковку буде скасовано. Держрегулювання залишиться тільки для хліба масових сортів — «хлібобулочної продукції вагою понад 500 г з борошна пшеничного вищого, першого й другого ґатунку, борошна житнього і суміші борошна пшеничного й житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів». У перекладі на звичну мову це означає, що з категорії захищених від подорожчання випаде один з найпопулярніших сортів хліба — батон, бо в його складі є яйця і молоко, відзначають «Коментарі:». За прогнозами аналітика Івана Паніна, батони, частка яких у загальній структурі вітчизняного ринку хліба становить 30–35%, -- відразу додадуть у ціні 13–23%.

Крім того, у нову редакцію списку товарів, ціни на які регулює держава, не ввійшло вершкове масло, варені ковбаси вищого сорту, сир жирністю більше 5% і молоко жирністю більше 2,5%. До «соціальних» м’ясних продуктів тепер належатимуть тільки свинячий і яловичий фарш, яловича грудина, лопаткова частина свинини й тушки курки. Але, можливо, що виробники просто не пропонуватимуть в продаж останні три позиції, резюмують «Коментарі:».