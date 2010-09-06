У Німеччині вперше за 20 років подорожчало житло

У Німеччині вперше за останні майже 20 років подорожчало житло. У деяких містах плата за його оренду зросла особливо відчутно, насамперед у Берліні.

Як передає Німецька хвиля з посиланням на газету Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, у столиці ФРН зняти квартиру сьогодні обійдеться на 14 відсотків більше, ніж торік, у Дюссельдорфі – на 13 відсотків, у Кельні та Бонні – на 12 відсотків. Наприклад, у центрі та деяких престижних районах Бонна оренда становить у середньому 10 євро за квадратний метр і більше.

“Плата за квартиру чи будинок – головне джерело видатків німців, дві третини яких не мають власних чотирьох стін, а вимушені винаймати квартири чи будинки. Як правило, йдеться про сотні євро на місяць, або третину сімейного бюджету”, - зауважує видання

Причиною подорожчання експерти називають той факт, що в багатьох німецьких містах побільшало населення. Крім того, зросла кількість тих, хто живе сам, а нових квартир будують мало.

Також експерти ринку нерухомості зазначають, що нинішнє подорожчання житла сталося після того, як воно дуже довго було відносно дешевим. Від 1993 року орендна плата за квартири в Німеччині фактично не зростала.

І все ж таки в Німеччині є великі міста, ціни на житло в яких зростають дуже повільно. Наприклад, Мюнхен. У баварській столиці ціни на нові квартири лише на три відсотки вищі, ніж минулого року. Щоправда, Мюнхен за цінами на нерухомість – найдорожче місто Німеччини, зауважують експерти.