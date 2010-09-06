Мексиканські кулінари приготували найбільший у світі кукурудзяний корж

Мексиканські кухарі приготували найбільший у світі кукурудзяний корж з начинкою, завдовжки 40 метрів і заввишки 80 сантиметрів.

Як передає агентство Efe, шедевр створили учасники міжнародного фестивалю Taco у Mariachi, що відбувався в Мехіко.

Раніше найбільшим на світі тако - так називають прісний корж з кукурудзяного борошна, начинений смаженим м`ясом, пряними ковбасками чорісо, куркою, рисом і цибулею, - вважався 15-метровий кулінарний шедевр, створений кілька років тому в Колумбії, заявив президент Національної палати ресторанної справи і харчової індустрії країни Марко Антоніо БУЕНДІА.

Урочистість відбувалася на одній із найзнаменитіших площ міста Plaza Garibaldi, де туристи "пускали слинки", спостерігаючи, як апетитний тако збільшується будь-яких пропорціях.

Готовою стравою змогли поласувати всі охочі.