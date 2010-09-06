У Сумах визначали кращі товари регіону

У Сумах відбувся традиційний регіональний конкурс "100 кращих товарів Сумщини".

Як передає кореспондент УНІАН, цьогоріч у конкурсі свою продукцію представили понад 120 учасників: кращі зразки промислових та продовольчих товарів для населення, товари виробничо-технічного призначення та вироби народних художніх промислів.

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ відзначив високий рівень організації та велику кількість підприємств, які представили свою продукцію і зауважив, що конкурс – це можливість для підприємців продемонструвати свою продукцію, поділитися досвідом, знайти нових партнерів та укласти угоди на реалізацію своїх товарів.

Керівник області відзначив “якість та унікальність” представленої продукції, а також нагородив цінними подарунками лауреатів конкурсу у номінації "Промислові товари для населення".

"Цією виставкою ми доводимо, що наша продукція якісна та доступна. Необхідно купувати та споживати сумське, аби підтримати власного виробника", – сказав голова Сумської ОДА.