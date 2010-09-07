Чи буде ще одне підвищення вартості поїзду в київському метро?

Київський метрополітен поки не планує ще одного підвищення вартості проїзду в метро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив фінансовий директор КП «Київський метрополітен» Юрій КОШМАК на прес-конференції.

«Ми думаємо, до кінця року цього (підвищення – УНІАН) не відбудеться. Однак життя покаже», – відзначив він.

Ю.КОШМАК нагадав, що економічно обґрунтована вартість одноразової поїздки в метро становить 2,42 грн. Водночас, він відзначив, що дані розрахунки виконувалися ще влітку 2008 року.

За словами Ю.КОШМАКА, поки Київський метрополітен не планує підвищувати вартість проїзних. Зокрема, він відзначив, що вже придбані проїзні діятимуть до закінчення терміну їх дії. Щодо того, чи можлива зміна їх ціни наступного місяця, він сказав: «Давайте так: доживемо до 1 жовтня – ми ще не знаємо, які у нас будуть тарифи на тепло».

Також Ю.КОШМАК відзначив, що метрополітен щомісяця оплачує мільйони гривень за обігрів станцій, приміщень тощо. «Прийде час – робитимемо розрахунки, виходитимемо з пропозиціями. Поки ми не плануємо подавати ніяких пропозицій на розгляд КМДА щодо цього (підвищення – УНІАН)», – сказав він.

За словами Ю.КОШМАКА, кошти, отримані в результаті підвищення ціни до 2 грн., насамперед буде спрямовано на ремонт рухомого складу та іншої інфраструктури. За його даними, завдяки цьому підвищенню метрополітен додатково одержуватиме 5-6 млн. грн. на місяць.

Як повідомляв УНІАН, з 6 вересня проїзд в київському метро подорожчав до 2 грн.

Тим часом раніше заступник голови КМДА Олександр ПОПОВ заявляв, що проїзд у київському метро подорожчає у середині вересня.

Також заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО відзначав, що тариф у 2 грн. на проїзд у метро владу Києва введе після його перевірки на відповідність економічно обґрунтованому рівню.