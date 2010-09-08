У Керчі обмежили продаж алкоголю на свята

У Керчі (АР Крим) обмежили продаж алкоголю у святкові дні.

За інформацією Керченського міського порталу, під час сесії міськради депутати одностайно проголосували за обмеження продажу алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, пива на території міста.

Відтепер заборонено продавати вищезазначені напої, за винятком пива у пластиковій тарі, в місцях і на час проведення масових заходів із залученням значної кількості громадян, 1 травня (з 8:00 до 11:00), 8-9 травня (з 18:00 до 11:00), День молоді (з 18:00 до 24:00), День рибалки (з 18:00 до 24:00), День міста (з 18:00 до 24:00), 1 січня (з 8:00 до 15:00).

У разі, якщо продавці порушать рішення, прийняте міськрадою, дозвільний орган має право ухвалити рішення про відміну раніше виданого дозволу на розміщення на території об`єктів впорядкування міста Керчі будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торгового й іншого призначення.

"У рішенні вказано, що воно прийняте з метою реалізації державної політики з обмеження вживання серед населення алкогольних напоїв, а також збереження громадського порядку", - повідомляє Керченський міський портал.