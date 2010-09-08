На Рівненщині зупинили виробництво сирів сумнівної якості

Працівники податкової міліції Рівненщини запобігли потраплянню на споживчий ринок сумнівної молочної продукції, небезпечної для здоров’я покупців.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрація України, популярні марки сирів «Сулугуні», «Коса плетінка», «Сайберт», «Золота коса» виготовлялись вручну в чанах без дотримання вимог гігієни, та ще й із сировини сумнівного походження, яка зберігалася також в антисанітарних умовах.

Молочна сировина перероблялась на застарілому обладнанні та зберігалась у несправних холодильниках. За відсутності відповідних систем очищення та фільтрації відходи виробництва своєчасно не вивозились та складувались на території підприємства або ж взагалі викидались до навколишніх водоймищ.

У ході оперативних відпрацювань податківці встановили, що керівники цих трьох місцевих приватних сироварень мінімізували свої податкові зобов’язання та грубо порушували вимоги трудового законодавства. Виявлена „чорна бухгалтерія” показала, що лише у виробничих цехах цих підприємств без офіційного оформлення працювало декілька десятків найманих працівників. Загальна ж кількість осіб, з якими бізнесмени співпрацювали нелегально, сягала більше сотні осіб.

Під час перевірки, проведеної за участю представників санепідемстанції, екологічної інспекції та інших контролюючих органів, було встановлено чисельні грубі порушення екологічних та санітарних норм.

Виявлені під час перевірки більше 1400 кг сиру та виробниче обладнання на загальну суму близько 1 млн. грн. вилучено.

Наразі за виявленими фактами порушено кримінальну справу, триває слідство.