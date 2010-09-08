Львівська пивоварня до свого 295-річчя випускає святкове пиво

Спеціально до свого 295-річчя, яке відзначатимуть у жовтні, ВАТ «Львівська пивоварня» випускає особливе святкове пиво - «Ювілейне».

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

За повідомленням, «Львівське «Ювілейне» випускатимуть лімітованою серією у пляшках об’ємом 0,5л. Вміст алкоголю становитиме не менше 5,2%.

Довідка УНІАН. Carlsberg Grou - найбільша в Північній та Східній Європі та четверта в світі пивоварна група. Компанія володіє портфелем з 500 пивних і значної кількості брендів безалкогольних напоїв.

До складу групи Carlsberg в Україні входять: ВАТ ПБК «Славутич» в місті Запоріжжя, Київський пивоварний завод «Славутич» і ВАТ «Львівська пивоварня». В Україні компанія представляє такі бренди: «Славутич», «Львівське», «Tuborg», «Балтика», «Carlsberg», «Holsten», «Corona», «Арсенал», «Хмільне», квас «Тарас», холодний чай «Top Tea».