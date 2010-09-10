Чим замінити обов`язкову сертифікацію продуктів харчування?

Скасування обов`язкової сертифікації продуктів харчування в Україні можливе лише після розробки і впровадження технічних регламентів профільними міністерствами, а також представниками українських асоціацій бізнесу.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Держспоживстандарту, таку думку на розширеному засіданні, присвяченому обговоренню питання обов`язкової сертифікації харчової продукції, висловив генеральний директор ДП «Укрметртестстандарт» Михайло МУХАРОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що ініціатори скасування обов`язкової сертифікації продуктів харчування посилаються на досвід Росії, а також на зобов`язання України перед СОТ. «Проте Росія скасувала обов`язкову сертифікацію лише після введення технічних регламентів. І при цьому вона також ввела реєстрацію декларацій про відповідність, яка зобов`язує виробника вказати, де проводилася перевірка якості продукції, і довести безпеку складу імпортованої продукції", - зазначив фахівець.

М.МУХАРОВСЬКИЙ вважає, що для нормалізації ситуації необхідно створити ефективну нормотворчу базу, прийняти пакет законів, зокрема, закон про ринковий нагляд, закон про загальну безпеку продукції, а також запровадити технічні регламенти.

«Ці заходи дозволять поступово перейти до скасування обов`язкової сертифікації, не порушивши умов СОТ, – сказав генеральний директор ДП «Укрметртестстандарт».

Він зазначив, що свої зобов`язання перед СОТ Україна повинна виконати до січня 2012 року, а не зараз.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2009 року Кабінет міністрів України відкоригував перелік харчових продуктів, що підлягають обов`язковій сертифікації, виключивши з нього 17 позицій. Це було передбачено розробленою Міністерством економіки спільно з Держкомпідприємництва постановою «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від ведення господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом, випуском і реалізацією продукції (виконання робіт, надання послуг), і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)».

Таким чином, обов`язковій сертифікації не підлягають тверді сири, рослинна олія і вершкове масло, маргарини, шоколадні цукерки, соки, мінеральні води, ковбаси, м`ясні продукти і консерви, чай, кава, риба, рибні консерви і пресерви.