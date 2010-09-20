Моніторинг цін на продукти харчування

За даними моніторингу цін, який проводили органи державного контролю за цінами, 30 серпня 2010 року порівняно з 20 серпня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на борошно на 0,6% (з 3,09 до 3,11 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

За повідомленням, подорожчали також: вермішель – на 0,2% (з 4,73 до 4,74 грн. за 1 кг); крупа гречана – 5% (з 9,66 до 10,14 грн. за 1 кг); крупа манна – 0,3% (з 3,70 до 3,71 грн. за 1 кг); рис – 0,1% (з 8,40 до 8,41 грн. за 1 кг);

Не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (становлять 3,59 грн. за 1 кг); хліб житньо-пшеничний (становлять 3,53 грн. за 1 кг); хліб з борошна вищого сорту (становлять 4,38 грн. за 1 кг).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,1% (з 28,33 до 28,34 грн. за 1 кг); молоко – 0,4% (з 5,49 до 5,51 грн. за 1 л); сметану – 0,3% (з 15,22 до 15,27 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,2% (з 45,13 до 45,21 грн. за 1 кг);

- яловичину – 0,1 відс. (з 36,80 до 36,83 грн. за 1 кг); свинину – 0,2% (з 39,80 до 39,88 грн. за 1 кг); сало – 0,5% (з 18,54 до 18,64 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 3,1% (з 4,17 до 4,30 грн. за 1 дес.);

Зазначають, що не змінилися на птицю (кури) і становлять 18,49 грн. за 1 кілограм.

На цукор впродовж третьої декади серпня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 8,70 до 8,73 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні не змінився і становить 10,89 грн. за 1 літр.

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю на 2,9% (з 3,46 до 3,56 грн. за 1 кг); капусту – 6,5% (з 2,78 до 2,96 грн. за 1 кг); моркву – 1,1% (з 4,62 до 4,67 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: крупу гречану, ковбаси варені І сорту, олію соняшникову, птицю (кури), яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: хліб житньо-пшеничний, рис, молоко, сметану, масло вершкове, яловичину, сало, картоплю та моркву.