У київських трамваях вводять електронні картки

До кінця тижня жителі Києва будуть їздити у трамваї по електронних картках.

"Картки вводяться на всіх трамвайних маршрутах 25 вересня. Це точно така сама контактна картка, яка зараз використовується в метро, тільки замість магнітної стрічки - електронний чіп. Поряд з кабіною водія буде встановлено апарат, як у метро, який буде зчитувати з картки гроші за проїзд", - розповів заступник генерального директора Київпастрансу Сергій ЛИТВИНОВ.

Крім того, всім водіям і кондукторам видадуть касові апарати з продажу разових проїзних квитків, які будуть вибиватися, як чеки.

"За допомогою цього апарата можна буде також перевірити, пасажир оплатив проїзд карткою або їде зайцем. А от старі талончики стануть недійсними", - додав С.ЛИТВИНОВ.

За результатами експерименту, орієнтовно в кінці жовтня-початку листопада оплату за проїзд за картками і чеками введуть також в автобусах і тролейбусах. А ось у швидкісному трамваї буде своя схема. Біля входу на перон встановлять турнікети, як у метро, і пройти через них можна буде або по картці, або за талонами, які буде пробивати турнікет (їх можна буде купити на станціях).

Після новацій вартість проїзду не підвищиться - 1,5 гривні. Однак, заставна вартість картки складе 7 гривень. Поповнити її можна буде на будь-яку суму і в будь-який день, без прив`язки до початку місяця. Пільговикам доведеться проходити за посвідченнями - соціальні картки заплановані, але коли їх введуть в експлуатацію - поки невідомо.

Коли новий метод оплати приживеться, в "Київпастрансі" обіцяють єдину картку на всі види транспорту. Поки що в метро буде діяти одна картка, а в наземному транспорті - інша.

«Сьогодні»