"АероСвіт" відкрив повітряне сполучення між Одесою і Міланом

Компанія "АероСвіт – Українські авіалінії" сьогодні відкрила маршрут Одеса– Мілан–Одеса.

Як повідомила УНІАН прес-служба авіакомпанії, з наступного тижня польоти виконуватимуться 4 рази на тиждень – у понеділок, середу, п`ятницю і неділю. На цьому тижні польоти будуть виконані у понеділок і п`ятницю.

Завантаженість першого рейсу, що доставив у понеділок, 20 вересня, вранці пасажирів з Одеси до Мілана, становила 73%. За даними компанії, в цілому, згідно з результатами бронювання і продажу авіаквитків до/з Мілана, середня завантаженість рейсів найближчого з початку польотів місяця перевищить 70%.

Передбачається, що новий повітряний маршрут обслуговуватиме двосторонні ділові і туристичні потоки (як до Мілана, так і до Одеси), українську, а також молдавську діаспори в Італії. Для пасажирів з Молдови "АероСвіт" організував безплатне автобусне підвезення до Одеси до міланського рейса.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії", створена в 1994 році, сьогодні оперує найбільшою серед українських авіаперевізників мережею регулярних міжнародних маршрутів. У період літньої навігації 2010 року "АероСвіт" обслуговує більш як 70 регулярних міжнародних повітряних ліній. Компанія також забезпечує доставку пасажирів до найбільших регіональних адміністративних центрів України.

"АероСвіт" на сьогоднішній день має в своєму розпорядженні парк у складі 13 середньомагістральних літаків Boeing 737 і 3 далекомагістральних Boeing 767. Крім того, спільно з іншими українськими перевізниками–партнерами "АероСвіт" на ряді маршрутів використовує літаки Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 і Ан-148.