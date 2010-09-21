У Києві розроблять програму будівництва житла для бюджетників

Наступного року працівники бюджетної сфери столиці матимуть змогу придбати житло, сплативши 50% від його вартості.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови КМДА Олександра ПОПОВА.

За його словами, наразі держава реалізує програму будівництва доступного житла за схемою «70 на 30», тобто 30% від вартості житла сплачується з державного бюджету. Столична влада прийняла рішення щодо подальшого будівництва житла, на умовах: 30% вартості оплачується з державного бюджету, а ще 20% – з міського. Таким чином, працівники бюджетної сфери, які потребують покращання житлових умов і перебувають на квартирній черзі, зможуть сплачувати лише 50% від вартості житла.

“Ми обов’язково закладемо в бюджеті необхідні кошти, які дозволять зробити житло більш доступним для киян», – зазначив О.ПОПОВ.

Він додав, що до кінця жовтня планується розробити програму будівництва житла за такою схемою на наступний рік.

«Перш за все ми ставимо акцент на будівництво житла для лікарів, освітян, військових, працівників правоохоронних органів, комунальних підприємств та інших працівників бюджетної сфери. Ми повинні реалізувати програму будівництва доступного житла на найвищому рівні і наступного року ввести в експлуатацію максимальну кількість об’єктів», – сказав О.ПОПОВ під час сьогоднішньої наради з оперативних питань із заступниками голови КМДА, начальниками головних управлінь і керівниками комунальних підприємств..

Він також зазначив, що наразі розглядається питання залучення можливостей КП «Київський метрополітен» до будівництва житла.

«У проекті будівництва метрополітену обов’язково зазначається пункт щодо будівництва об’єктів соціального призначення. Це, у тому числі, й будівництво житла для співробітників метрополітену. Тому, якщо об’єднати джерела фінансування будівництва житла – з міського бюджету та за кошти метрополітену, можна ще зменшити відсоток, який сплачуватимуть працівники метро при придбанні житла, і, таким чином, зробити для них житло ще доступнішим», – розповів О.ПОПОВ.