У серпні зросла кількість українців на обліку в центрах зайнятості

У серпні кількість українців, що стоять на обліку в центрах зайнятості, збільшилася на 3,1 тис. – до 416,1 тис. осіб.

Про це УНІАН повідомив Державний комітет статистики.

Згідно з повідомленням, по допомогу у працевлаштуванні у серпні звернулося 97 тис. осіб проти 103,5 тис. у липні (у серпні 2009 року – 79,2 тис. осіб).

За сприяння держслужби зайнятості у серпні поточного року бути працевлаштовано 58,1 тис. громадян проти 66 тис. в липні. Рівень працевлаштування незайнятих громадян, порівняно з липнем 2010 року, скоротився на 1,4 п.п. і в серпні становив 11,4%.

Найвищий рівень безробіття у серпні спостерігався в Житомирській області (2,6%), найнижчий – в Києві (0,3%).

Скорочення рівня безробіття на 0,1-3,7% у серпні спостерігалося в 14 регіонах. У Волинській області показник рівня безробіття не змінився. Найвище зростання безробіття було зафіксовано у Львівській області – на 2,4%.

Навантаження на одне робоче місце у регіональному розрізі становить від 2 осіб на 10 робочих місць в Києві до 244 осіб у Черкаській області.