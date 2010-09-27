В Одесі відзначили 100-річчя появи електричного трамвая

В Одесі, 25 вересня, в Російському музично-драматичному театрі, відбулися урочистості у зв`язку зі 130-річчям появи на вулицях міста попередниці трамвая – «конки», 100-річчям першого електричного трамвая і 65-річчям першого в місті тролейбуса.

Як передає кореспондент УНІАН, на честь ювілею мерія виділила працівникам комунального підприємства «Одесаміськелектротранс» три квартири - однокімнатну, трикімнатну і чотирикімнатну, ряд трамвайників нагороджені почесними грамотами Одеського міського голови.

Виступаючи перед присутніми, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ висловив переконання, що «незабаром уряд вирішить проблему компенсації перевезень пільгових категорій пасажирів або забезпечить пільговиків цільовими дотаціями».

«Сподіваюся, що Кабмін нарешті визначиться: ці пасажири мають оплачувати свій проїзд грошима чи держава адекватно виконуватиме свої зобов`язання щодо компенсації пільгових перевезень», - підкреслив Е.ГУРВІЦ.

Він додав, що «на розвиток міського електротранспорту будуть направлені 72 млн. євро, одержані завдяки кредиту від Європейського банку реконструкції і розвитку. Кошти підуть, зокрема, на реконструкцію шляхів і закупівлю нових трамваїв».

На сцені театру також відбулося гасіння спеціальним штемпелем поштового конверта, виданого Держзнаком України, в якому взяв участь голова Одеського управління дирекції «Укрпошти» Володимир ГУРКОВ.

У центрі штемпеля зображений трамвайний вагон з вказівкою на маршрутній табличці номера «32». По колу штемпеля розміщений текст: «Перший електричний трамвай в Одесi. 100 рокiв».