На Кіровоградщині затримали вантажівку з гречкою

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області на автостраді Київ-Одеса у рамках проведення операції «Урожай» затримали транзитний вантажний автомобіль, що перевозив 40 тонн гречки без відповідних карантинних документів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в Кіровоградській області.

Як встановила перевірка, автомобіль МАЗ з причепом перевозив крупу з Черкаської області до Дніпропетровської. Вантаж на загальну суму 230 тис. грн. вилучено і передано до Ульяновського міжрайонного пункту державної інспекції з карантину рослин по Кіровоградській області на відповідальне зберігання.