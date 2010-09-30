Ветеринарний контроль імпорту-експорту продукції хочуть розширити

Міжнародне епізоотичне бюро (МЕБ) виступає за розширення точок ветеринарного контролю при імпорті-експорті продукції між країнами.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного комітету ветеринарної медицини України, про це йшлося під час 24-ї конференції регіональної комісії Міжнародного епізоотичного бюро в Європі, що відбулася в Астані (Казахстан).

«На конференції стало відомо, що МЕБ почало перегляд положень діючого Кодексу, який регулює імпорт, транзит і експорт продукції між країнами, оскільки має намір включити до нього вимоги проводити ветеринарний контроль в точках, які не підпадають під митну інспекцію (франшизні зони, порти, митні склади, також склади, які забезпечують постачання морських суден і авіапасажирів продуктами харчування), і некомерційних вантажів (продуктів у пасажирському вантажі, які відправляються поштою; тварин-компаньйонів, які перевозяться приватними особами, також харчових відходів, які несуть санітарний ризик)».

Крім того, за підсумками конференції було дано рекомендації урядам і парламентам країн-членів МЕБ посилити ветеринарний контроль на кордоні, зокрема, забезпечити присутність ветеринарів на митниці та інвестувати достатньо коштів у необхідну інфраструктуру для забезпечення належного ветеринарного контролю за пересуванням продукції тваринного походження і живих тварин.

Також, у зв`язку з розповсюдженням в європейському регіоні вірусу африканської чуми, який вже проник до багатьох країн Кавказу і Російської Федерації, МЕБ рекомендував країнам ввести освітні програми для приватних і державних лікарів і тваринників, посилити в уражених хворобою зонах контроль за переміщенням свиней і продуктів свинарства, накласти заборону на використання в годуванні свиней харчових відходів, які не пройшли термічну обробку, а також створювати спеціальні фонди для своєчасного відшкодування шкоди сільгоспвиробникам, чиї свині були вимушено ліквідовані з метою протидії розповсюдженню хвороби.