В Україні об’єднання співвласників створені в 15% житлових будинків

Станом на 1 вересня ц.р. в Україні приблизно в 15% (11,222 тис.) багатоквартирних житлових будинків (від 5 поверхів і вище) створені об`єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник міністра з питань житлово-комунального господарства Віталій ШАПОВАЛЕНКО.

За його словами, з початку цього року в країні створено 907 об`єднань.

Заступник міністра відзначив, що найактивніше процес створення ОСББ відбувається в Донецькій (2026 ОСББ), Дніпропетровській (638) і Львівській (761) областях.

Найнижчі показники створення ОСББ у Кіровоградській (4), Київській (6), Сумській (6), Житомирській (8) і Харківській (9) областях.

У результаті за кількістю створених ОСББ в Україні лідирують Тернопільська (47,8%), Херсонська (44,8%), Миколаївська (34%) і Чернівецька (30,2%) області, найнижчі показники зі створення ОСББ – у Київській (5,4%), Кіровоградській (7,1%), Харківській (7,2%), Дніпропетровській (7,9%) областях і в Києві (6,5%).

В.ШАПОВАЛЕНКО відзначив, що ринок житлово-комунальних послуг в Україні перебуває на початковій стадії, оскільки частка приватного капіталу на ньому становить лише близько 6%.

За даними міністерства, в Україні налічується 509 приватних підприємств у ЖКГ, із яких лише 25 управляючих компаній.

Заступник міністра повідомив, що цього року за державною програмою підтримки створення ОСББ було виділено близько 150 млн. грн., з яких 105 млн. грн. – на ремонт житлового фонду, близько 2 млн. – на ремонт ліфтів у будинках, де створені ОСББ.

При цьому він уточнив, що кошти почали надходити ОСББ у вересні цього року.

Водночас В.ШАПОВАЛЕНКО відзначив, що міністерство не ставить завдання ліквідувати ЖЕКи. За його словами, ОСББ не є альтернативою ЖЕКам, оскільки завдання ОСББ – управляти житловим фондом, а завдання ЖЕКів – надавати послуги.

Заступник міністра також відзначив, що до кінця 2014 року планується створити 45 тис. 530 ОСББ, що становитиме близько 60% багатоквартирних житлових будинків.