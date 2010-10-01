Київський фунікулер відновлює роботу після ремонту

1 жовтня Київський фунікулер відновить роботу після профілактичного ремонту.

Як повідомляє КП «Київпастранс», проведення обов’язкових регламентних та ремонтних робіт на фунікулері завершено. З 1 жовтня він працюватиме у робочі дні з 7.00 до 22.00, у вихідні та святкові дні - з 8.00 до 23.00.

Як повідомляв УНІАН, ремонт тривав з 1 вересня. Роботи виконувало КП «Київпастранс». Регламентні і ремонтні роботи на фунікулері виконуються щороку для забезпечення його подальшої надійної експлуатації.