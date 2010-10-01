Сьогодні відзначають Міжнародний день людей похилого віку

Сьогодні, 1 жовтня, за ініціативи Організації Об’єднаних Націй, в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку.

Ця щорічна подія покликана загострити увагу суспільства на проблемах похилих людей, підвищити ступінь поінформованості про проблему демографічного старіння суспільства, залучити літніх людей до участі в громадському, економічному, культурному та духовному житті громади.

Згідно із загальноприйнятою класифікацією, літньою особою вважається людина, яка досягла 65 років. Таких людей в усьому світі налічується 629 млн.

Україна, як повноправний член ООН, підтримала ініціативу міжнародного співтовариства і з 1991 щороку відзначає цей день. Рішення про щорічне відзначення в Україні Міжнародного дня громадян похилого віку та створення належних умов соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних громадян затверджено урядовою постановою.