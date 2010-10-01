У Київській області забракували продукції на понад 2 млн. грн.

Протягом III кварталу 2010 року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили продукцію під час виробництва, зберігання та гуртової торгівлі на загальну суму 27 млн. 849 тис. 668 грн. Вимогам нормативної документації (НД) не відповідала продукція різних видів на загальну суму 2 млн. 092 тис. 356 грн. (7,5 %).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, основними параметрами невідповідності продукції вимогам НД були порушення органолептичних показників (незадовільні смакові якості продукту), фізико-хімічних показників (завищена волога, сіль, внесення не передбачених рецептурою інгредієнтів), незадовільний стан маркування (приховується склад продукту відповідно до рецептури, не зазначена дата виготовлення, відсутня інформація про умови зберігання та використання продукції, відсутня інформація про адресу виробника тощо).

Основними причинами встановлених порушень було порушення технологічної дисципліни, незадовільна організація приймального контролю та контролю за станом технологічного обладнання.

За результатами державного нагляду протягом III кварталу 2010 року 38 суб`єктам господарської діяльності Київщини видано приписи про усунення порушень вимог стандартів, норм і правил, 25 приписів про заборону реалізації нестандартних партій продукції, 14 приписів про заборону реалізації всієї продукції. Було видано 47 постанов про накладення штрафів на загальну суму 619 тис. 649 грн. Складено 30 протоколів про адміністративні правопорушення, застосовано адміністративних штрафів на загальну суму 8 тис. 259 грн.