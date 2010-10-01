У Криму без світла і газу понад 30 населених пунктів

У Криму вчора внаслідок складних погодних умов частково і повністю без електро- і газопостачань залишилися 34 населені пункти, рух по двох кримських трасах був заблокований в результаті падіння дерев, повалених вітром.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС, зокрема, в смт Совєтське внаслідок падіння дерева був деформований газопровід. Без газопостачання залишився 31 будинок з населенням близько 110 чоловік.

У Кіровському районі у зв`язку з посиленням вітру аварійно відключені від енергопостачання 3 села. При цьому об`єкти життєзабезпечення працюють у нормальному режимі. У Джанкойському районі повністю знеструмлено 21 населений пункт і частково - 4 села. У Ленінському районі повністю без електропостачання залишилися 5 населених пунктів.

Відновні роботи проводитимуться сьогодні, 1 жовтня.

У Кіровському районі дерева, що впали на проїжджу частину, блокували рух по трасах Джанкой-Феодосія і Кіровське-Первомайське. Дерева розпиляні і прибрані, рух відновлено.

У Ялті на 721-му кілометрі автотраси Харків-Сімферополь-Ялта стався змив грунту з виноградників на трасу. На місці події ведуться відновні роботи, разом з тим, рух транспорту по трасі не припинявся.

Згідно з даними Гідрометеорологічного центру, 1 жовтня в Криму очікується різке погіршення погоди - сильні зливи, грози, місцями град, посилення вітру.