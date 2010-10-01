Присяжнюк заявляє, що держава стабілізує ціни на хліб
Cформувала достатній запас зерна
Держава сформувала достатній запас зерна для стабілізації цін на хліб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Держава на сьогодні сформувала продовольчий запас», - сказав він, зазначивши, що в Аграрному фонді на сьогодні є 1,4 млн. тонн зерна, в регіональних фондах – 1,5 млн. тонн пшениці та близько 600 тис. тонн пшениці знаходяться на складах виробників хліба.
«Резерв продовольчого зерна забезпечений. І держава на сьогодні готова до інтервенцій», - підкреслив міністр.
За його словами, на сьогодні Аграрний фонд щомісяця видає у вигляді інтервенцій 43 тис. тонн борошна для запобігання зростанню цін.
Крім того, М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що уряд передбачив компенсацію кредитів для пекарів в обсязі 20 млн. грн.