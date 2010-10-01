Виробник ляльок Barbie відкликає 11 млн. іграшок

Виробник ляльок Barbie компанія Mattel відкликає більше 11 млн. своїх продуктів з лінійки Fisher-Price для новонароджених і маленьких дітей.

Напередодні передріздвяного купівельного буму це серйозний удар по репутації компанії як виробника найбезпечніших іграшок.

Причина відкликання — теоретична можливість одержати каліцтво або подавитися продукцією фірми, пише Financial Times.

З 2007 року це найбільше відкликання іграшок для Mattel. Цього разу під відкликання потрапило більше 7 млн. триколісних велосипедів через те, що фіктивна кнопка запалення може покалічити дитину під час падіння. Також відкликання розповсюдилося на 1 млн. дитячих високих стільчиків і більше 3 млн. дитячих іграшкових наборів.

«Діло»