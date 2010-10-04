Херсонська ОДА планує побудувати новий міст через Дніпро
14:38, 04 жовтня 2010Права споживачів
0 0
Від ідеї до дії ще довго
Херсонська облдержадміністрація спільно з Державною службою автомобільних доріг розробляють проект будівництва автобана "Київ – Кіровоград – Херсон – Сімферополь – Керч".
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Херсонської ОДА.
Згідно з повідомленням, проект також включає будівництво паралельно з автомагістраллю швидкісної залізниці і нового автомобільно-залізничного моста через Дніпро.
Найближчим часом планують почати роботу над техніко-економічним обґрунтуванням проекту.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter