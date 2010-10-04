Хмельницькі тролейбуси заговорять

У 16-ти тролейбусах Хмельницького міського комунального підприємства "Електротранс" впровадили автоматичну систему "Орієнт-транс" для сповіщення пасажирів про назву поточної і наступної зупинки через гучномовці в салоні, а також про номер маршруту через зовнішній гучномовець.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник управління транспорту і зв`язку міської ради Петро КУЗЬМІН.

За його словами, автоматична система "Орієнт-транс" призначена для встановлення в громадському транспорті і розроблена на виконання комплексної міської програми "Турбота" в Хмельницькому на 2007-2011 роки Хмельницьким ТОВ "Реноме" у вересні 2008 року.

За фінансової підтримки благодійників, чий внесок склав 40 тис. грн., у серпні закінчили установку 16-ти систем "Орієнт-транс" в тролейбусах, які працюють на маршрутах: № 8, 13, 11, 11-а, 7, 7-а.

"Роботу будемо продовжувати і розвивати. На кошти підприємства "Електротранс" до кінця року передбачається щомісячно встановлювати в тролейбусах по одній системі "Орієнт-транс». Надалі планується зосередити увагу не тільки на озвученні, але й перейти за допомогою цієї системи на диспетчеризацію і відстежування транспортних засобів по маршруту", - відзначив П.КУЗЬМІН.