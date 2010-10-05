Бензин дорожчатиме на 5 копійок в тиждень?

Через ослаблення долара і збільшення вартості нафти на світових ринках експерти прогнозують подальше зростання цін на паливо в Україні.

Вчора в Києві на деяких заправках літр найпопулярнішого 95-го бензину вже подорожчав на 5 копійок. Основними чинниками, які сприятимуть подальшому зростанню цін, на думку експертів компанії НТЦ «Псіхея», є ослаблення долара і, у зв`язку з цим, подорожчання нафти на світових ринках. А також високі офіційні ціни українських НПЗ, перерахунок яких уроздріб дав би підйом роздрібних цін на 6%, або 50 копійок для бензину марки А-95.

Правда, стримати це зростання може те, що деякі українські компанії завозять імпортне паливо без сплати митних зборів. За словами директора «Консалтингової групи А-95» Сергія КУЮНА, якби всі імпортери сплачували митні збори, то роздрібні ціни на 95-й бензин були б на 30-40 копійок вище теперішніх.

Антимонопольний комітет вже почав боротися з цінами на ринку і рекомендував 13 основним операторам утриматися від підвищення цін. Не виключено, що заправки вважатимуть за краще зменшити свій прибуток, лише б не сваритися з відомством.

«Комсомольська правда в Україні»