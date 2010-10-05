Взуття в Україні подорожчає вдвічі

В Україні вже цього року прогнозується різкий ріст цін на взуття. Про це заявила аналітик консалтингової компанії "ААА" Марія КОЛЕСНИК.

Зокрема, можна очікувати 40% ріст цін на взуття, який пов`язаний, з одного боку, з сезонним чинником, з іншого - з інфляцією, з третього - з тим, що митниця стала ретельніше перевіряти відповідність декларованої ціни імпорту індикативним цінам.

Такої ж думки дотримується і власник одного з українських взуттєвих підприємств Дмитро ТКАЧ.

"Думаю, найнижча роздрібна ціна на тій же Барабашовці (ринок в Харкові) на зимові чоботи буде 700-800 грн., якщо ж говорити про якісніше модельне взуття, то її ціна від 1800-2000 гривень", - сказав Д.ТКАЧ.

Підприємець називає ряд причин, які сприяють подорожчанню. По-перше, оскільки основна маса продукції ввозиться в Україну з Китаю, дуже сильно вплинуло підвищення мінімум на 50% вартості ввезення одного контейнера продукції. По-друге, процедура проходження митного контролю сьогодні настільки ускладнена, що вантажі по декілька місяців стоять в портах.

"Їхні власники мало того, що "пристойно" платять за ввезення, так ще й після цього не упевнені, чи пройде взагалі товар митницю", - розповів Д.ТКАЧ і додав: «Попит сьогодні на внутрішньому ринку високий, і ті вітчизняні підприємства, яким хоч якось вдалося вижити, не можуть впоратися з пропонованими об`ємами».

Крім того, Ткач заявляє, що у зв`язку з кризою з минулого року на складах залишилася безліч нерозпроданого товару, який зараз можуть видавати за новий.

"Не думаю, що там дотримувалися правила зберігання. Самому доводилося бачити, як плісняву з взуття відмивають хімічними препаратами", - застеріг підприємець.

Нагадаємо, на думку експертів, у світі спостерігається стабільна інфляція в бавовняній галузі, що в сукупності з іншими чинниками може призвести до різкого подорожчання цін на одяг.

«Сьогодні»