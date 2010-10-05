У Львові пройде «Свято сиру та вина»

8-10 жовтня у Львові пройде «Свято сиру і вина», повідомляє прес-служба Львівської міської ради. За повідомленням, святкування відбуватиметься у у внутрішньому подвір’ї Ратуші.

Відвідувачам свята запропонують розповіді про культуру сироваріння та традиції виноробства у Львові, забави, акції, концерти, анімації та чимало хорошого сиру і вина.

"Брі, камамбер, шаблі, бордо чи рокфор – всім цим та багато чим іншим можна буде поласувати на святі, під ритми джазу, класичної музики та під час перегляду кіно чи вистави "Целофан". Один з днів фесту присвячений 70-річчю Джона Леннона, тому пройде під музику Бітлз", - розповів організатор свята Андрій СИДОР.

З нагоди свята вийде спеціальна газета: сировинний гороскоп, маса цікавих і корисних фактів про сир і вино, інтерв’ю з відомими людьми, численні рецепти глінтвейнів та сирних страв.

На головному гастрономічному святі осені проходитиме Ярмарок органічних продуктів, серед яких на чільному місці – сир та вино.