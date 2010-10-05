У Києві зросла ціна на хліб

З 5 жовтня в Києві подорожчав хліб. Батон у столичних магазинах тепер коштує 3 гривні 10 копійок (раніше - 2,8 грн).

Як повідомили кореспонденту «ЛігаБізнесІнформ» у "ВАТ "Київхліб", підвищення ціни пов`язане зі збільшенням витрат на виробництво, зокрема, подорожчанням газу і борошна.

Водночас, представник компанії запевнив, що підвищення ціни на решту хлібобулочних виробів поки не планується.

Тим часом продовжують дорожчати інші продукти, зокрема, молочні (експерти лякають, що сири будуть коштувати по 120 грн/кг). Ажіотажний попит на гречку та картоплю трохи впав, але їхня вартість залишається високою.

Незабаром такі продукти, як м`ясо, масло і хліб-батон перестануть бути "соціально значимим" – ціни на них відпустять у вільне плавання. Враховуючи, що рентабельність соціальних сортів хліба не перевищує 5%, а на деяких хлібозаводах і зовсім пішла в мінус, експерти прогнозують подорожчання хліба на 5-15%.

ТСН