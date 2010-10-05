На Харківщині забракували 19% перевіреної продукції

Протягом 9 місяців 2010 року інспектори державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил та державного метрологічного нагляду ДП «Харківстандартметрологія» провели 477 перевірок. Перевірили продукції на суму 27 млн. 247 тис. грн. Вартість продукції, яка не відповідала вимогам нормативної документації становила 5 млн. 184 тис. грн. (19%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За результатами перевірок до порушників вжили відповідні заходи. Зокрема, видали 290 приписів про усунення виявлених порушень, заборонили 289 партій перевіреної продукції та 59 найменувань всієї продукції, склали 240 постанов про адміністративно-господарські штрафи на загальну суму 408,2 тис. грн. та 292 протоколи про адміністративні порушення на загальну суму 46,4 тис. грн. Загальна сума застосованих штрафних санкцій за 9 місяців 2010 року становить 454,6 тис. грн.

Зокрема, на одному з підприємств під час перевірки технологічних добавок до м’ясних виробів та смакових пряно-ароматичних сумішей виявлена їхня невідповідність вимогам нормативним документам через відсутність інформації про наявність або відсутність ГМО, при цьому на етикетці був зазначений неповний склад продукту, що не допускається. За результатами перевірки до підприємства застосований штраф у розмірі 25% від вартості реалізованої продукції, що не відповідала вимогам нормативної документації. Сума штрафу склала 5,6 тис. грн.

Причинами виявлених порушень є недотримання технологічної дисципліни та незадовільний контроль якості продукції. Підприємствам видали приписи про усунення виявлених недоліків. На винних склали протоколи про адміністративну відповідальність.