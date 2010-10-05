У Тернополі знову можливі проблеми з вивезенням сміття - мер

Міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ не виключає, що напередодні виборів у місті знову виникне проблема з вивезенням сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.ЗАСТАВНИЙ заявив учора на прес-конференції.

За словами мера Тернополя, впродовж останніх двох тижнів деякі політики знову почали підбурювати жителів села Малашівці, поблизу якого розташоване сміттєзвалище, куди вивозиться сміття з Тернополя.

«Не думаю, що є інші можливостей дестабілізувати ситуацію у місті. Тому вони знову повертаються до теми сміття. І це є черговим доказом того, що у 2009 році ця проблема була штучно створена для досягнення ініціаторами «сміттєвої блокади» своїх цілей щодо захоплення влади у Тернополі», – переконаний Р.ЗАСТАВНИЙ.

Він зазначив, що до 1 листопада завершити рекультивацію на полігоні у Малашівцях не вдасться. Саме ця дата передбачена меморандумом, який підписали жителя села з представниками міської і обласної влади. У документі міськрада та ОДА зобов’язувалися до 1 листопада завершити роботи з рекультивації звалища.

«Але до 1 листопада неможливо завершити рекультивацію. Програма рекультивації розрахована на 2009-2011 роки. Перший етап обійдеться міській громаді у 12 млн. грн. Держава відгукнулася на нашу пропозицію, і наразі розглядається можливість співфінансування», – зазначив мер.

Він наголосив, що місто має всі юридичні підстави возити сміття у Малашівці й після 1 листопада, оскільки мерія виграла всі суди, скасоване також рішення управління екології від 2006 року, яким заборонялося вивозити відходи на Малашівське сміттєзвалище.

«Якщо буде перекриття дороги на звалище, то вирішуватимемо цю проблему в межах діючого законодавства, адже усі правові підстави для вивозу сміття у нас є», – підкреслив Р.ЗАСТАВНИЙ.

При цьому він додав, що мерія готова вести діалог з малашівською громадою. Мер нагадав, що недавно жителям села виділили з міського бюджету одноразову грошову допомогу, а також кошти на оздоровлення дітей та дорослих та на закупівлю медичної техніки – загалом близько 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, конфлікт між міською владою Тернополя та громадою села Малашівці, поблизу якого знаходиться звалище, куди вивозиться сміття з міста, триває з 1 серпня 2009 року. Того дня жителі прилеглих сіл до Малашівського смітєєзвалища перекрили дорогу на звалище.

Тернопільська ОДА, міськрада і громади села Малашівці підписували меморандуми про взаєморозуміння стосовно врегулювання спірних питань функціонування сміттєзвалища.

Після закінчення термінів дії меморандумів жителі Малашівців знову перекривали дорогу на звалище.

Наразі меморандумом передбачено, що облдержадміністрація та міська рада продовжуватимуть фінансувати заходи, спрямовані на закриття сміттєзвалища, розроблять проектно-кошторисну документацію на проведення першочергових заходів з його рекультивації, а також завершать рекультивацію до 1 листопада 2010 року.

Малашівське сміттєзвалище офіційно закрите для використання екологами та санстанцією з 1997 року. Воно знаходиться в 2-у поясі зони санітарної охорони Верхньо-Івачівського водозабору, звідки постачається вода для Тернополя. Шар геологічних порід на плато сформований породами, які не здатні виконувати функції водонепроникного екрану. Відтак існує загроза потрапляння забруднюючих речовин із звалища у продуктивний водоносний шар.