Французи переходять на органічне сільське господарство
13:56, 05 жовтня 2010Права споживачів
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Уряд допомагає
Міністр сільського господарства Франції Бруно Ле Мер заявив, що в розвиток органічного сектора країни додатково буде інвестовано 6 млн. євро.
Ці гроші міністерство планує витратити на перехід фермерів на органічне сільське господарство.
"Кількість таких фермерів буде на 30% більша, ніж в 2009 році", - очікує міністр Франції.
Загальна сума інвестицій Франції в органічне фермерство за 2010 рік складе близько 100 млн. євро, включаючи 10 млн. євро на перехід фермерів на органічні методи ведення сільського господарства.
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