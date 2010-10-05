Французи переходять на органічне сільське господарство

Міністр сільського господарства Франції Бруно Ле Мер заявив, що в розвиток органічного сектора країни додатково буде інвестовано 6 млн. євро.

Ці гроші міністерство планує витратити на перехід фермерів на органічне сільське господарство.

"Кількість таких фермерів буде на 30% більша, ніж в 2009 році", - очікує міністр Франції.

Загальна сума інвестицій Франції в органічне фермерство за 2010 рік складе близько 100 млн. євро, включаючи 10 млн. євро на перехід фермерів на органічні методи ведення сільського господарства.

АПК-Інформ