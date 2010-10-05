Мережа «Наш край» відкрила магазин у Львові

Торгова мережа «Наш Край» (м. Луцьк) 2 жовтня відкрила перший магазин «Наш Край Експрес» у Львові.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі мережі.

Як зазначають у повідомленні, торгова площа магазину, розташованого на вул. Виговського, складає 130 кв. м.

Даний торговий об`єкт працює на умовах франчайзингу у форматі «експрес».

Довідка УНІАН. Мережа «Наш Край» (м. Луцьк) – національний оператор ринку рітейлу, представлений у трьох форматах: супермаркет, «магазин біля дому» та експрес. Стратегічне управління компанією здійснює інвестиційна компанія VolWest Group, а тактичне – управляюча компанія «Наш КРАЙ-ЛЦ». На сьогодні в рамках стратегії розвитку мережі діє система франчайзингу.

Перший магазин мережі почав свою роботу в 2001 році. станом на 5 жовтня 2010 року, мережа «Наш Край» складається з 26 власних магазинів і 38 – франчайзингових.