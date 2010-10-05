У Вінницькій області грибами отруїлись 7 осіб

У Вінницькій області за останню добу грибами отруїлись семеро осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС у Вінницькій області.

Зокрема, з діагнозом «отруєння грибами» до Шаргородської центральної лікарні госпіталізовано жителів села Плебанівка: 36-річну жінку та її 40-річного чоловіка.

Також з отруєнням грибами госпіталізовано 46-річного мешканця м. Жмеринка, 29-річну мешканку села Лопатинці Жмеринського району та 17-річного мешканця с. Шипинки Барського району. Хворі перебувають в реанімаційному відділені Центральної районної лікарні м. Жмеринка.

Також до лікарні з діагнозом «харчове отруєння грибами» потрапили 17-річний та 19-річний мешканці Вінниці.

Загалом у Вінницькій області від отруєння грибами постарали цього сезону 52 особи, з них 8 дітей.