В Україні збільшилась кількість відпочивальників

Глава Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ відзначає збільшення кількості відпочиваючих в Україні у січні-вересні 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як відзначив А.ПАХЛЯ, за оперативними даними, у січні-вересні 2010 року туристичні компанії надали свої послуги майже 916 тис. відпочиваючих, що на 14% більше, ніж за 9 місяців минулого року.

Зокрема, середній показник заповнюваності кримських санаторіїв і пансіонатів становив 64,5%. Всього у Криму станом на 5 жовтня відпочило майже 5,3 млн. осіб, що на 6,5% більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У Чернівецькій області у січні-червні п.р. туроператори надали свої послуги 15,682 тис. осіб (на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року), в Івано-франківській – 666 тис. осіб (на 20% більше), у Львівській – більш як 70 тис. туристів (на 15% більше).

Однією з особливостей літнього туристичного сезону 2010 року А.ПАХЛЯ назвав те, що ціни істотно не змінювалися.

У літній туристичний сезон-2010 заповнюваність пансіонатів і санаторіїв становила від 50 до 80%. У Криму даний показник сягав 82%, у Карпатах – 70%, в областях – 40-50%.

У першому півріччі 2010 року туристичні підприємства надали послуги 1,6 млн. туристам.

«Кількість екскурсантів, яких обслуговували суб`єкти туристичної діяльності, протягом першого півріччя поточного року становила 1,1 млн. осіб, що на 32% більше порівняно з першим півріччям 2009 року», – сказав А.ПАХЛЯ.

У першому півріччі 2010 року суб`єкти туристичної діяльності надали послуги на суму 3,4 млрд. грн., що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Туристичні підприємства за 6 місяців п.р. перерахували до бюджету 100,5 млн. грн., що на 17% більше, ніж за перше півріччя минулого року.

У січні-червні поточного року туроператори Києва надали послуги 840,17 тис. туристів, що на 33% більше, ніж за 6 місяців 2009 року, екскурсійні послуги надано 26,7 тис. осіб (на 6% менше).