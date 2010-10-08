Росія заборонила ввезення м’яса і молока українських підприємств

Федеральна служба ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації (Россельхознадзор) тимчасово заборонила ввезення м`ясної і молочної продукції чотирьох українських підприємств. Про це йдеться в повідомленні Россельхознадзора.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з виявленням порушень російських ветеринарно-санітарних вимог під час спільної інспекції у вересні 2010 року, Россельхознадзор з 17 жовтня п.р. вводить тимчасові обмеження на постачання продукції українських підприємств з виробництва яловичини - ПАТ «Тростянецький м`ясокомбінат», ТОВ «Шепетівський м`ясокомбінат» і ПАТ «Ватутінський м`ясокомбінат».

Крім того, з 16 жовтня вводяться тимчасові обмеження на постачання продукції українських підприємств з виробництва молочної продукції, зокрема, ВАТ «Балтський молококонсервний комбінат дитячих продуктів».