Азаров доручив посилити заходи безпеки на залізничних переїздах

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив керівникам профільних міністерств посилити заходи із забезпечення безпеки на залізничних переїздах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив на засіданні Кабінету міністрів.

“Доручаю міністру МВС, міністру транспорту розробити програму з попередження (аварійних ситуацій – УНІАН). Вона має включати облаштування переїздів, зокрема автоматичними шлагбаумами, де необхідно, встановити охорону”, - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр заявив про необхідність посилити вимоги до фізичного і психологічного стану водіїв, які виконують пасажирські перевезення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у місті Марганець Дніпропетровської області у результаті зіткнення на залізничному переїзді автобуса і локомотива, за останніми даними, загинули 40 і травмовані 10 осіб.