Як змінилися ціни в Україні на початку жовтня?

За даними моніторингу цін, що проводиться органами державного контролю за цінами, станом на 10 жовтня 2010 року, порівняно з 30 вересня ц.р., цінова ситуація на споживчому ринку характеризувалася підвищенням цін на: вермішель - 0,4% (з 4,80 до 4,82 грн. за 1 кг); крупу гречану – 0,2% (з 11,11 до 11,13 грн. за 1 кг); крупу манну – 0,3% (з 3,86 до 3,87 грн. за 1 кг).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики.

Згідно з їхніми даними, не змінилися ціни на: хліб з борошна І сорту (3,59 грн.); хліб житньо-пшеничний (3,53 грн.); хліб з борошна вищого сорту (4,38 грн.); борошно вищого сорту (3,17 грн.); рис (8,55 грн. за 1 кілограм).

На тваринницьку продукцію та продукти її переробки середні рівні цін в цілому по Україні підвищилися на: ковбаси варені І сорту на 0,2% (з 28,42 до 28,48 грн. за 1 кг); молоко – 0,7% (з 5,70 до 5,74 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (з 15,58 до 15,65 грн. за 1 кг); масло вершкове – 0,6% (з 46,16 до 46,43 грн. за 1 кг); свинину – 0,1% (з 40,33 до 40,36 грн. за 1 кг); сало – 0,5% (з 19,09 до 19,18 грн. за 1 кг); птицю (кури) – 0,2% (з 18,71 до 18,74 грн. за 1 кг); яйця (курячі) – 0,7% (з 6,87 до 6,92 грн. за 1 дес.);

Повідомляють, що не змінилися ціни на яловичину і становлять 37,51 грн. за 1 кілограм.

На цукор впродовж першої декади жовтня 2010 року середній рівень цін в цілому по Україні знизився на 1,1% (з 8,70 до 8,60 грн. за 1 кілограм).

На олію соняшникову протягом досліджуваного періоду середній рівень цін в цілому по Україні підвищився на 0,3% (з 10,96 до 10,99 грн. за 1 літр).

На овочеву продукцію спостерігалося підвищення середніх рівнів роздрібних цін на: картоплю на 0,5% (з 4,15 до 4,17 грн. за 1 кг); капусту – 0,3% (з 3,59 до 3,60 грн. за 1 кг). Морква подешевшала на 0,2% (з 4,87 до 4,86 грн. за 1 кілограм).

За даними моніторингу цін на споживчому ринку продуктів харчування в аналогічному періоді 2009 року спостерігалося підвищення роздрібних цін на: хліб житньо-пшеничний, хліб з борошна вищого сорту, вермішель, крупу гречану, ковбаси варені І сорту, молоко, сметану, масло вершкове, цукор, олію соняшникову, яловичину, сало, птицю (кури), яйця (курячі) та капусту; зниження їх рівня на: рис, картоплю та моркву.