У Києві вилучили контрафактні диски

Співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками МВС затримали в столиці організатора каналу ввезення з-за кордону та розповсюдження на території України контрафактної аудіовізуальної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в Києві, 34-річний зловмисник «попався на гарячому» під час отримання чергової партії дисків у Шевченківському районі Києва, де розміщувались склади нелегальної фірми. Під час обшуку в офісі фірми співробітники СБУ виявили понад 50 тис. DVD-дисків з комп’ютерними іграми ринковою вартістю понад 1,5 млн. грн.

Встановлено, що оптові партії незаконно вироблених аудіо- та відеодисків через кур’єрів поставлялися у всі регіони України. Наразі встановлюються джерела надходження продукції.

За матеріалами київського Управління СБУ органи міліції порушили щодо організатора каналу кримінальну справу за ч. 2 ст. 176 Кримінального кодексу України «Порушення авторського права та суміжних прав».

Триває слідство. Затриманий перебуває на підписці про невиїзд. Вилучена контрафактна продукція буде знищена.